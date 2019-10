Die Unterkärntner Hüttenwirte sind mit der Wandersaison zufrieden. Auch der Tourismusverband verzeichnet ein Plus von fünf Prozent.

Hansjörg und Daniel Eberhardt bewirtschaften die Zechhütte auf der Saualpe seit drei Jahren © Martina Schmerlaib

Vielen Dichtern, Liederkomponisten und Künstlern sind die Almen Rückzugsort und Inspirationsquelle zugleich. Im Herbst, wenn sich die Berge rotbraun färben und der Blick auf die Gipfel von bunten Mischwaldblättern umsäumt wird, zieht es viele Wanderer in luftige Höhen. Aber auch sonst merken die Hüttenwirte in Unterkärnten eine Trendumkehr: „Vor langer Zeit wurde viel gewandert, dann aber hat es stark abgeflaut. In den letzten zwei Jahren bemerkte ich eine Gegenbewegung. Die Menschen zieht es wieder auf die Berge“, sagt etwa Sabine Kolar von der Alten Zollhütte auf der Petzen im Bezirk Völkermarkt. Sie bewirtschaftet die Hütte seit zehn Jahren und hat bis Ende Oktober noch jeweils freitags, samstags und sonntags geöffnet. Mit der Sommersaison ist sie – wie die anderen Hüttenwirte – „zufrieden. Auch wenn der Start holprig war, war es dennoch ein schöner Sommer.“