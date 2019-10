Der Lamprechtsberger Thomas Tömel und die gebürtige Eis-Rudenerin Bettina Stern haben am 14. September „Ja“ gesagt.

Thomas Tömel und Bettina Stern sind am 14. September in den Hafen der Ehe eingelaufen © Foto Enzi

Als Jugendliche haben sich die Eis-Rudenerin Bettina Stern und der Lamprechtsberger Thomas Tömel in der Disco „Fuchsloch“ in Neuhaus kennengelernt. Gefunkt hat es im November 2004 beim Krampuskränzchen im Gasthaus Tschernigg in Ettendorf. Seitdem sind die beiden unzertrennlich. Ihr großes Glück krönen ihre drei Söhne Thomas-Leon (12), Phillip (9) und der bald dreijährige Alexander.