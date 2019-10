Geschäft in Wolfsberg wurde inzwischen geschlossen. Derzeitiger Schuldenstand: 275.500 Euro. Rund 75 Gläubiger sind von der Insolvenz betroffen.

Erst im Jänner hat Lorenz Graf ein Geschäft in der Lindhofstraße gegenüber vom LKH Wolfsberg eröffnet © Bettina Friedl

Über einen Gläubigerantrag wurde am 10. Oktober am Landesgericht Klagenfurt ein Konkursverfahren über die Fleischerei und Landwirtschaft von Lorenz Graf eröffnet. Vorerst war sein Geschäft "Gutes vom Graf-Bauern" gegenüber vom LKH Wolfsberg mit Fleisch und Wurst aus eigener Schlachtung sowie Imbissen und warmen Gerichten noch geöffnet, inzwischen ist dieses jedoch geschlossen worden. Seitens des Alpenländischen Kretidorenverbandes heißt es, dass eine Fortführung des Betriebes auf lange Sicht aus finanziellen Gründen nicht möglich sein werde. Daher werde auch eine Sanierung mittels Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer Quote von 20 Prozent kaum erwirtschaftbar sein.