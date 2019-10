Facebook

Für Mutige gibt es im Vergnügungspark heuer neue Fahrgeräte © KK

Zum 430. Mal ruft der heilige Koloman von 11. bis 14. Oktober in Kleinedling bei Wolfsberg zum großen Volksfest der Lavanttaler. Doch wem verdankt der Kolomonimarkt eigentlich seinen Namen? Geboren in Irland, reiste Koloman als Wanderprediger zu den heiligen Stätten in Jerusalem. Vermutlich bei seiner Rückkehr wurde er für einen Spion gehalten, festgenommen und 1012 bei Stockerau in Niederösterreich nach einem Martyrium an einem Holunderstrauch erhängt.