Der WAC trifft am Donnerstag auf AS Roma © APA/dpa/Marius Becker

Am Donnerstag, den 3. Oktober, wird es im Stadion Graz-Liebenau, in dem 15.000 Fußballfans Platz haben, laut: Immerhin macht sich die „Wolfsfront“ mit zahlreichen Unterstützern auf den Weg. Ab 18.55 Uhr wird das historische Spiel WAC gegen AS Roma ausgetragen. Via Postbus und Bacher Reisen werden tausende Fans in über 30 vollen kostenlosen Bussen aus ganz Kärnten anrollen. Nur noch über eine Warteliste ist die Mitfahrt möglich, also sollte man sich noch rasch anmelden.