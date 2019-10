Facebook

Der Schule droht wegen niedriger Schülerzahl die Schließung © Markus Traussnig

Seit Schulbeginn drücken 26 Schüler in der zweiklassig geführten Volksschule Schönweg die Schulbank. Aufgrund der niedrigen Schülerzahl ist der Schulstandort in St. Andrä von der Schließung bedroht. Denn laut dem Kärntner Schulgesetz müssen Volksschulen mit weniger als 30 Schülern, sofern sie nicht der einzige Schulstandort in der Gemeinde sind, geschlossen werden.