Historiker Verdnik erstellte eine Studie © KLZ

Wie viel NS-Ideologie steckt in der Bienenzucht? Die Lavanttaler Erwerbsimker versuchen jetzt, die Studie eines Lavanttaler Historikers für sich zu nutzen, um im Kärntner Bienenstreit wieder Oberhand zu gewinnen. In der Versammlung der „Lavanttaler Carnica Biene“ sprach der Lavanttaler Historiker Alexander Verdnik über seine Forschungen. Die Besucher reagierten auf seine Ergebnisse mit Erschütterung. Zum Hintergrund: In Kärnten ist per Gesetz seit 2007 nur die Haltung reinrassiger Carnica-Bienen erlaubt. Im Fokus stehen dabei vier Merkmale, die Friedrich Ruttner festgeschrieben hat: Panzerfarbe, Filzbindenbreite, Haarlänge und „Flügelindex“.