Sollen für mehr Sicherheit sorgen: An den hellgrauen Plateaus am Hohen Platz wurden nun schwarze „Kontrast- Markierungen“ angebracht © Bettina Friedl

Nachdem bereits einige Passanten am generalsanierten Hohen Platz in Wolfsberg am Ende der neuen Plateaus ins „Leere“ getreten und gestürzt sind, wurden von der Gemeinde nun schwarze „Kontrast-Markierungen“ an den hellgrauen Plattformen angebracht. Dadurch soll der Sturzgefahr vorgebeugt werden. Weitere Maßnahmen sind vorerst nicht geplant. Immerhin sei die „Anlage veranstaltungstechnisch abgenommen und freigegeben worden“.