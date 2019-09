Zaun aufgeschnitten Unbekannter lässt 14 Damhirsche aus Gehege frei

14 Tiere konnten in der Nacht auf Sonntag in St. Paul im Lavanttal entkommen. Ein Unbekannter hatte ein Loch in einen Wildzaun geschnitten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro (Sujetbild) © dpa-Zentralbild/Patrick Pleul

Einen Fall von Sachbeschädigung meldet die Polizei am Sonntag aus St. Paul im Lavanttal. Ein bisher unbekannter Täter schnitt in der Nacht in Granitztal-Weißenegg ein Loch in einen Wildzaun. Dadurch konnten 14 Damhirsche aus dem Gehege entkommen.