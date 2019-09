Facebook

Im Bezirk Wolfsberg haben - wie auch im bundesweiten Trend - die ÖVP und die Grünen stark zulegen können. In Reichenfels, Bad St. Leonhard, Preitenegg und in Frantschach-St. Gertraud haben die Schwarzen sogar über 40 Prozent der Wählerstimmen einheimsen können. "Das vorläufige Bundesergebnis von 14,2 Prozent ist ein Traum. Ich bin überwältigt. Ich kann noch nicht mehr als ,Danke' sagen", sagt Reinhard Stückler, Spitzenkandidat der Grünen im Wahlkreis Ost (Wolfsberg, Völkermarkt und St. Veit). Für die Grünen ist der Einzug in den Nationalrat dank der enormen Zugewinne fix. Worauf Stückler das große Plus von bundesweit über zehn Prozent zurückführt? "Es waren in diesem Wahlkampf wieder mehr als nur ein Thema möglich. Und das Klima-Thema wird für viele Menschen immer wichtiger."