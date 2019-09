Facebook

Die ÖVP mit Johann Weber als Spitzenkandidat im Wahlkreis Ost feierte das Wahlergebnis im BK 12 in Wolfsberg © Sandra Zarfl

Im Bezirk Wolfsberg haben - wie auch im bundesweiten Trend - die ÖVP und die Grünen stark zulegen können. In Reichenfels, Bad St. Leonhard, Preitenegg und in Frantschach-St. Gertraud haben die Schwarzen sogar über 40 Prozent der Wählerstimmen einheimsen können. Die ÖVP feierte den Erdrutsch-Sieg im Lokal "BK 12" in Wolfsberg. Um 17 Uhr trudelten die Funktionäre nach und nach ein, mit Sekt wurde angestoßen und gefeiert. Bezirksweit konnten die Türkisen um 37,63 Prozent zulegen. "Das Wahlergebnis bestätigt, dass von unserer Politik der richtige Weg beschritten wurde", sagt Johann Weber, Spitzenkandidat der ÖVP im Wahlkreis Ost (Wolfsberg, Völkermarkt und St. Veit), der vom Ergebnis "überwältigt" war und "dankbar" ist.