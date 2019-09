Facebook

Haben „Ja“ gesagt: Martin Kienzl und Hatice Leitner © Forever Digital

Beim Essen im Merkur-Restaurant hat Martin Kienzl, Hilfsarbeiter in der Metallindustrie, vor zwei Jahren und acht Monaten seine große Liebe kennengelernt: Die Restaurant-Leiterin Hatice Leitner. Am 2. August sind die beiden schließlich in den Hafen der Ehe eingelaufen.

Der 44-Jährige und die 36-Jährige haben in ihrer Heimatgemeinde Wolfsberg standesamtlich den Bund fürs Leben geschlossen. Mit dem Paar freut sich auch die Tochter der Braut, die 18-jährige Jasmin. Zur Hochzeitstafel wurde beim „Pollheimerwirt“ geladen, geflittert hat das frisch vermählte Pärchen zwei Wochen lang in der Türkei.