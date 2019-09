Facebook

Die Lavanttalerin Brigitta Penz mit ihrer Tochter Hanna © Privat

Brigitta Penz verwirklichte vor zwei Jahren ihren Traum und eröffnete „Brixis Bunte Ponywelt“ in Prebl. 2018 ist sie mit ihrer kleinen Herde umgezogen – auf den Stroneggerhof von Familie Schilling in Rieding. Nun erweiterte die Lavanttalerin ihr Angebot ins obere Tal und in die Steiermark. In „Brixis KreAktivZeit“ bietet sie nun eine Kinderbetreuung in Schiefling bei Bad St. Leonhard an. Spiel- und entwicklungspädagogische Lerntrainings werden dabei großgeschrieben. Am 30. September geht’s um 15 Uhr los, weitere Termine: 14. und 29. Oktober. „Kreativ sein, die Natur erleben, Lesestunden mit den Zwerghasen stehen genauso auf dem Programm wie Schnitzeljagden“, erzählt die diplomierte spiel- und entwicklungspädagogische Lerntrainerin.