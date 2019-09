Die Geschenke-Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" startet am 1. Oktober. Im Bezirk Wolfsberg gibt es heuer zwei Annahmestellen.

Sabrina Schubert (links) und Kerstin Edelmann vom "Mamiladen" sind erstmals Annahmestelle © Petra Mörth

Ein Weihnachtsgeschenk ist für viele Kinder auf dieser Erde keine Selbstverständlichkeit. Deshalb ruft die christliche Hilfsorganisation Samaritan’s Purse e. V. zum 24. Mal zur Geschenke-Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ auf. Auch die Lavanttaler können heuer wieder von 1. Oktober bis 15. November Päckchen für Kinder in Not in Osteuropa abgeben.