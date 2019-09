Facebook

ATSV gegen WAC, ja nicht umkehrt, hieß es beim Stadt-Derby in Wolfsberg © Sandra Zarfl

Wenn laute Trommelgeräusche in der Bezirksstadt zu hören sind, dann kann das nur eines heißen: Die WAC Fans sind im Vormarsch. „Wir haben Österreich erobert, jetzt erobern wir Europa“, erheben die Fans auch gegen den Lokalrivalen ihren internationalen Anspruch.

Beim Stadtderby beim ATSV Wolfsberg war das Revier schnell markiert. 2500 Besucher fieberten in der ATSV-Arena in der zweiten Runde des ÖFB-Cups mit. Ein Zuschauerrekord. Die Kleine Zeitung war mitten im Geschehen.