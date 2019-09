Facebook

Als Ortsstellen-Stellvertreter des Roten Kreuzes St. Paul ist Nino Prachoinig der jüngste in dieser Funktion © Josef Emhofer

Nino Prachoinig (23) aus Matschenbloch bei St. Georgen hatte sich seine Zukunft nach der Matura an der HLW anders vorgestellt. Er wollte in die Gastronomie oder ins Hotelmanagement einsteigen und hat sich vor vier Jahren im Rahmen seiner Zivildienstleistung beim Roten Kreuz in St. Paul beworben. Seitdem ist er dort einer der 15 ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter. Die Tätigkeit dort hat ihm so gefallen, sodass er sich für das Helfen am Mitmenschen entschieden hat. Inzwischen ist der Absolvent der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Klinikum in Klagenfurt diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger.

Ehrenamtlich ist Prachoinig als Ortsstellenleiter-Stellvertreter des Roten Kreuzes in St. Paul tätig und mit seinen 23 Jahren der jüngste in dieser Funktion im Bezirk.

Rotes Kreuz Die Ortsstelle des Roten Kreuzes in St. Paul zählt 20 Mitarbeiter, 15 von ihnen sind ehrenamtlich. Ortsstellenleiter ist Hubert Schuhfleck.

Inzwischen hat er 15 Kurse und Weiterbildungen absolviert – von der Gerätetechnik bis hin zur Funkschulung. „Bei Einsätzen ist sofort nach der Alarmierung absolute Teamfähigkeit mit dem Fahrer gefragt, wobei Ortskenntnis von großem Vorteil ist“, so Prachoinig, für den in der Freizeit Sport an erster Stelle steht.