Ein Fest mit Biss: Am Samstag und Sonntag steht in St. Georgen im Lavanttal der Apfel im Mittelpunkt. Heuer gibt es erstmals einen „Marktplatz“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kräftig Zubeißen heißt es am Wochenende beim bereits traditionellen Apfelfest in St. Georgen © KK/Gemeinde

Am Wochenende dreht sich in der Gemeinde St. Georgen wieder alles rund um den Apfel: Von der Tradition über die Gesundheit bis hin zur Unterhaltung. All das wird am Samstag und Sonntag beim Apfelfest hochgehalten, das bereits Tradition hat. Immerhin wird nun die 20. Auflage des Festes gefeiert.