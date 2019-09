Der 57-Jährige war in einer Montagehalle mit Arbeiten an einer Verpackungs- und Sortiermaschine beschäftigt. Nach der Erstversorgung wurde er in das Klinikum Klagenfurt geflogen.

Der Mann wurde mit dem C 11 ins Klinikum Klagenfurt geflogen (Sujetbild) © KLZ/Weichselbraun

Ein Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Montagehalle eines Unternehmens in Ferlach. Ein Arbeiter aus Lavamünd war dort mit Arbeiten an einer Verpackungs- und Sortiermaschine beschäftigt. Dabei stand der Mann auf der obersten Trittstufe einer vierstufigen Leiter.