Publikation beleuchtet den Einfluss des Nationalsozialismus auf das Schulwesen im Lavanttal. Buch richtet sich auch an Schüler.

„Heil Hitler“ statt „Grüß Gott“: Die Schüler wurden zum Hitlergruß angehalten © Buchcover

Es war ein Zufall, der dem Wolfsberger Historiker Alexander Verdnik einen wahren Schatz in die Hände spielte. „Im Zuge von Bauarbeiten entdeckte Roland Lassenberger, der Direktor der Fachschule für Sozialberufe in St. Andrä, in einem Kasten auf dem Dachboden der Schule Dokumente aus der NS-Zeit. Aus irgendeinem Grund haben die Nazis das Material nicht vernichtet – ein Glück für Historiker“, freut sich Verdnik.