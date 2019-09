Kärntner verkauften 850 Pistolen und Gewehre an die neapolitanische Mafia. Am ersten Verhandlungstag bekannten sich die beiden teilweise schuldig. Am Dienstag wird in Klagenfurt weiter verhandelt.

Hunderte Waffen, die von Kärnten nach Italien geliefert worden sind, wurden beschlagnahmt ©

Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen geht heute, Dienstag, am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gegen zwei Waffenhändler aus Unterkärnten in die nächste Runde. Die Männer, Vater und Sohn, haben laut Anklage jahrelang Waffen an die neapolitanische Mafia geliefert. Am ersten Verhandlungstag im Juli bekannten sie sich teilweise schuldig, bestritten aber, gewusst zu haben, dass die Waffen an die Mafia gingen. Richter Christian Liebhauser-Karl hat den Prozess damals vertagt.