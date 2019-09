Facebook

Patricia Jordan, Antonia Gössinger und Mike Diwald plauderten in Reichenfels © Josef Emhofer

Ganz Reichenfels musste mit Bürgermeister Manfred Führer am Montag schon früh aus den Federn, immerhin gastierte die beliebte Fernsehsendung „Guten Morgen Österreich“ in der Marktgemeinde im Oberen Lavanttal. Zu Gast bei Eva Pölzl und Marco Ventre war diesmal auch Antonia Gössinger, Chefredakteurin der Kleinen Zeitung. Sie befand sich in guter Gesellschaft, zumal unter anderen auch WAC-Präsident Dietmar Riegler mit seinem Kicker Manfred Gollner, sowie Veronika Schicho von den „Dornrosen“ und Fitnesstrainer Toni Klein vor Kamera und Mikro mussten.