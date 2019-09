Facebook

Der zweite Nachtragsvoranschlag stand in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag in Wolfsberg auf der Tagesordnung. Das Budget 2019 wurde um 1,692 Millionen Euro auf 81,5 Millionen Euro erweitert. „Es gibt zwar einige Durchlaufposten, wir haben aber durch Einsparungen und Mehreinnahmen, vor allem bei der Kommunalsteuer, auch Spielraum“, so Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ).