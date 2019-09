Die demenzgerechten Schauräume im AIS Center in Wolfsberg zeigen, wie Angehörige von an Demenz Erkrankten ihren Wohnraum der Krankheit angepasst gestalten können.

AIS Center-Managerin Ines Heine mit Victoria Dissauer (rechts; AIS Bildungsakademie) © Petra Mörth

Mit zitternden Händen einen Kaffee trinken oder in einer Brieftasche nach den richtigen Münzen suchen - der Alltag in den eigenen vier Wänden stellt Demenzkranke täglich vor viele Herausforderungen. Der heutige Welt-Alzheimertag macht alljährlich auf die Situation der weltweit etwa 46 Millionen von Demenzerkrankungen betroffenen Menschen aufmerksam. In Österreich leiden laut der Österreichischen Alzheimer Gesellschaft rund 100.000 Menschen an einer demenziellen Erkrankung. Orientierung, Sicherheit und Wohlbefinden sind die wichtigsten Aspekte der Wohnungsgestaltung für Demenzerkrankte, die nach wie vor in ihrem Zuhause leben.