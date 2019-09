Facebook

Klaus Koraschnigg leitet das Mobilitätsbüro Südkärnten, das seit 2010 ein umfangreiches Service für Reísende bietet © Hubert Budai

Es sind noch nicht sehr viele, aber rund 500 Pendler in den Bezirken Völkermarkt und Wolfsberg fahren bereits mit einer Jahreskarte per Bahn und ÖBB-Postbus zur Arbeit, knapp drei Mal so viele mit Wochen- beziehungsweise Monatskarten sowie 7000 Schüler. Das ist bei den Zeitkarten ein Zuwachs von rund zehn Prozent und fast eine Verfünffachung bei den Jahreskarten seit 2017.