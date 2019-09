Facebook

Der Jaklinger Anton Findenig junior engagiert sich auch im Stab des Katastrophenzuges 5 © Josef Emhofer

Anton Findenig junior (27) ist Zugskommandant bei der vor 130 Jahren gegründeten FF Jakling. In seiner Familie hat der Begriff „Feuerwehr“ Tradition. Neben seinem Großvater und seinem Vater ist auch seine Schwester bei derselben Wehr. Carmen Findenig-Brunner bekleidet dort das Amt des Schriftführers. Der gelernte Tischler Anton Findenig junior bringt es bereits auf 15 Kurse und Schulungen, was seine These „Man muss immer auf dem neuesten Stand sein“ unterstreicht.