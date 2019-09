Kleine Zeitung +

Kirchenglocken nach WAC-Sieg "Wenn man Unmögliches möglich macht, ist das ein Wunder"

Lavanttaler Hardcore-Fans reisten in den Borussia-Park in Deutschland an, in Wolfsberg fand ein Public Viewing statt. Pfarrprovisor ließ aus Verbundenheit und Freude in der Nacht minutenlang die Kirchenglocken läuten.