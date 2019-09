Um 2,9 Millionen Euro wurde Zentralkläranlage in St. Andrä modernisiert. Am Samstag wird bei Tag der offenen Tür 40-Jahr-Jubiläum gefeiert.

Geschäftsführer Markus Kleinszig mit Peter Stauber, Obmann des Reinhalteverbandes Mittleres Lavanttal, vor dem neuem Betriebsgebäude in Mettersdorf bei St. Andrä © Sandra Zarfl

In der nach Auslastung drittgrößten Kläranlage Kärntens – in der Zentralkläranlage in Mettersdorf bei St. Andrä – wurde ein großes Sanierungsvorhaben umgesetzt. Kostenpunkt: rund 2,9 Millionen Euro. Eine neue Elektroversorgung, eine Anpassung an die gesetzlichen Arbeitshygienebestimmungen der Abwasserreinigungsanlagen sowie die Erweiterung des Betriebsgebäudes wurden vorgenommen. Die Fertigstellung dauerte ein Jahr lang, zwei Monate kürzer als geplant.