Im Traudi-Stollen soll das Lithium ab 2021 abgebaut werden © KK/Pachoinig

In Bezug auf mögliche Umweltverfehlungen rund um den geplanten Lithium-Abbau auf der Weinebene hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt das Ermittlungsverfahren eingestellt. Das teilte die „European Lithium Limited“ am Mittwoch in einer Aussendung mit. „Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Ergebnis, dass kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vorliegt“, heißt es seitens des Unternehmens, das betont, „dass das Lithium-Projekt nach modernsten und strengsten Umweltstandards errichtet wird und dass laut Expertisen keine Beeinträchtigungen für Umwelt oder Wasser zu erwarten sind“. Weitere Prüfungen und Begutachtungen würden im Rahmen der endgültigen Machbarkeitsstudie laufend erfolgen.