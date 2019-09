"68.000 Euro in bar" Frau sollte Tausende Euro zahlen, um Sohn vor Gefängnis zu bewahren

Betrüger riefen 71-jährige Lavanttalerin an und erzählten ihr, dass ihr Sohn und die Schwiegertochter Unfall gehabt hätten. Die Frau hob das Geld ab, wurde aber in letzter Sekunde misstrauisch.

Das Geld sollte bar in Wolfsberg übergeben werden © Polizei

Wie die Polizei erst am Dienstag bekannt gab, wurde bereits am 13. September gegen 13 Uhr eine 71-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg von einem Unbekannten angerufen. Dieser gab an, dass ihr Sohn und die Schwiegertochter einen Unfall gehabt hätten. Die 71-Jährige solle 68.000 Euro bezahlen, nur dadurch könnte sie die Einweisung der beiden in ein Gefängnis verhindern.