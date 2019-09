Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Karoline Koller an der neuen Rampe im Eingangsbereich des Wohnhauses in St. Stefan © KK/Privat

Mit einem schweren Schicksal hat eine Familie aus St. Stefan bereits seit Jahren zu kämpfen. 1999 erkrankte Karoline Koller an Multipler Sklerose. 2012 wurde bei der heute 44-Jährigen zusätzlich ein Hirntumor diagnostiziert, der inoperabel ist. Durch das Fortschreiten der Erkrankung ist die Frühpensionistin inzwischen an den Rollstuhl gefesselt. Zu der emotionalen Belastung kamen finanzielle Sorgen. „Wir mussten das Haus behindertengerecht adaptieren und zum Beispiel das Badezimmer umbauen“, erzählt Mario Koller, der Ehemann der Frau. Aber auch außerhalb des Hauses war Karoline Koller mit Hindernissen konfrontiert, die für die Rollstuhlfahrerin schier unüberwindbar waren.

„Bei unserem Hauseingang befanden sich zwei Stufen. Meine Frau musste hier immer drüber getragen werden. Entweder waren die Kinder als Helfer hier oder Freunde oder Nachbarn. Daher gaben wir den Bau einer Rampe in Auftrag “, erzählt Mario Koller. Vor rund einem Monat wurde die Rampe geliefert und montiert. Beteiligt an den Arbeiten waren Gerhard Strahlegger (Metalltechnik Strahlegger), dessen Freund Marco Wiedl, der Lackierfachbetrieb Wiedl (zufällige Namensgleichheit) und Transporte Drescher. Alle Unternehmen sind in St. Andrä beheimatet. Die Kosten für Bau, Transport und Montage der Rampe beliefen sich auf 6500 Euro.

Als es ans Bezahlen ging, erlebte Familie Koller eine unglaubliche Überraschung. „Denn statt der Rechnung erhielten wir ein Kuvert mit einer Gutschrift aller Firmen über diesen Betrag. Sie haben uns die Rampe geschenkt und dafür möchten wir uns herzlich bedanken“, sagt Mario Koller unter Tränen. Er und seine Frau sind zutiefst berührt von der Menschlichkeit und Anteilnahme, die ihnen durch die Unternehmen zuteil wurden.