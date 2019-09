Anlässlich der Mobiliätswoche setzt die Stadtgemeinde Wolfsberg eine Reihe von Aktionen: Am Mittwoch fahren die Stadtbus-Linien um 1 Euro. Am Samstag wird auch der KuKuMa im Zeichen des öffentlichen Verkehrs stehen.

Aktion „Sicher mit dem Postbus“: hier vor der Volksschule St. Stefan im Lavanttal © Stadtpresse

Eine Reihe von Aktionen setzt die Abteilung Umwelt und Öffentlicher Verkehr der Stadtgemeinde Wolfsberg in der laufenden Mobilitätswoche: So können zur Förderung und des Kennenlernens des öffentlichen Verkehrs die Stadtbus-Linien am Mittwoch, 19. September, um nur 1 Euro pro Fahrt benutzt werden.