Andreas Mosgan-Steinbachner eröffnet in der Innenstadt von Wolfsberg ein Geschäft mit Second-Hand-Ware. Es gibt die Möglichkeit der Regalmiete.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Andreas Mosgan-Steinbachner vor dem neuen Geschäft in Wolfsberg © Schmerlaib

Den Kreislauf der Wegwerfgesellschaft durchbrechen – aus diesem Gedanken heraus will Andreas Mosgan-Steinbachner am 8. November ein Geschäft mit Second-Hand-Ware eröffnen: „Ich bin bereits seit über zehn Jahren in der Immobilienbranche tätig und seit etwa zwei Jahren betreibe ich auch das Gewerbe ,Entrümpeln‘. Mein Lager füllt sich ständig mit neuen, brauchbaren Gegenständen.“