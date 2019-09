Am 28. Juli 1914 erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Dieser erreichte bald auch entlegene Gebiete der Habsburger Monarchie. So flüchteten im August mehrere 100.000 Ukrainer, Polen und Juden vor den vorrückenden russischen Truppen. Die Flüchtlinge wurden auf mehrere Lager aufgeteilt. Im September kamen 1700 Ukrainer, damals als Ruthenen bezeichnet, und Polen ins Lavanttal. Zuerst wurden sie in St. Andrä untergebracht, nachdem aber im Oktober die Baracken in Wolfsberg-Reding fertiggestellt waren, wurden sie dorthin verlegt. Das Lager hatte beeindruckende Dimensionen: Es gab 62 Wohn-, zwei Kranken- und zwei Schulbaracken, zwei Isolierspitäler, eine Kirche, eine Lesehalle, drei Küchen, Werkstätten, ein Lebenmittelmagazin und ein Verwaltungsgebäude. All dies entstand in kürzester Zeit. Bald waren über 7000 Personen im Lager untergebracht. Die Versorgung so vieler Personen wurde bereits Anfang 1915 zum Problem und war Anfang 1917 dramatisch. Im Herbst 1917 wurde das Lager aufgelöst, da viele Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren konnten.