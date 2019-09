Am Freitag wird der neu gestaltete Platz in Wolfsberg feierlich eröffnet. Das Programm erstreckt sich über drei Tage. Verkehrsfreigabe erfolgt am Montag.

Die letzten Arbeiten am Hohen Platz laufen auf Hochtouren © Bettina Friedl

Vor gut einem Jahr fiel der Startschuss für die Generalsanierung des Hohen Platzes in Wolfsberg, die nun auf der Zielgerade ist. Noch werden auf Hochtouren die letzten Arbeiten für die feierliche Eröffnung des neu gestalteten Platzes durchgeführt. Knapp 20 Bauarbeiter sind Mittwochmittag fleißig am Werk. Am Freitag um 17.30 Uhr findet der Festakt samt Segnung und einem bunten Rahmenprogramm statt (Infobox). Außerdem wird eine Zeitkapsel mit Erinnerungen an Wolfsberg versenkt.