Internetbekanntschaft "Reicher Erbe" betrog Lavanttalerin um mehrere Tausend Euro

Der Mann gab an, eine Fabrik in Frankreich und Hunderttausende Euro geerbt zu haben. Er wolle das Geld mit seiner Liebschaft teilen, dafür müsse sie aber zuerst Geld an ein französisches Konto überweisen.

Erst nachdem sie mehrmals Geld überwiesen hatte, erstattete die Frau Anzeige © jd-photodesign - Fotolia

Der Spruch "Liebe macht blind" hat sich in diesem Fall wohl leider bewahrheitet. Eine 38-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg lernte in einem sozialen Netzwerk einen Mann kennen. Dieser gab an, Inhaber eines Geschäftes in Klagenfurt zu sein und eine Fabrik in Frankreich geerbt zu haben. "Zudem gab der Unbekannte an, dass er auch Geld in der Höhe von mehreren Hunderttausend Euro geerbt hätte, welche er mit seiner neuen Liebschaft teilen möchte", teilt die Polizei in einer Aussendung Dienstagfrüh mit.