Die Wolfsberger Stadtwerkstatt verwandelt sich am 17. September wieder in eine große Reparaturwerkstatt. Von 14 bis 17 Uhr können kaputte Geräte und Gegenstände vorbeigebracht werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Wolfsberger Stadtwerkstatt wird wieder fleißig repariert © Schmerlaib

Die Wolfsberger Stadtwerkstatt am Hohen Platz öffnet am Dienstag, den 17. September, wieder ihre Tore für das nächste Repair Café. Wolfsberger sind eingeladen, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr kaputte Elektrogeräte, Kleidung (z.B. aufgerissene Nähte) oder Gegenstände aus Holz zur Reparatur vorbeizubringen. Ehrenamtliche Expertinnen werden sich darum bemühen, mit Ihnen gemeinsam die Dinge wieder flott zu bekommen.