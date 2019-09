Am Freitag und am Samstag findet am Klippitztörl erstmalig das Musikfestival Fuzzstock mit Fuzzman, Voodoo Jürgens und Der Nino aus Wien statt. Es gibt noch Festivalpässe.

© Fuzzman

Er hat es wieder getan! Herwig Zamernik alias Fuzzman hat alle überrascht. Sei es, als er den Männergesangsverein Obermillstatt in „eine Hand voll Gras“ über „Peace and Love“ singen ließ oder jetzt die Neugründung eines Bergfestivals, in einem Jahr, in dem Kärnten reihenweise die Musikfestivals verloren gegangen sind (Acoustic Lakeside, Rock den See). „Es hat sich alles sehr schön ergeben. Kunst und Natur haben keine Berührungsängste. Es muss keine starren Grenzen zwischen Alternativmusik, urbanem Lifestyle und ländlicher Gemütlichkeit geben“, sagt das Indie-Pop-Aushängeschild Kärntens und Bassist bei „Naked Lunch“.

