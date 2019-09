Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Heimleiterin Marie-Louise Ramaj gratuliert Matthias Scherngell zum 100. Geburtstag © Herbert Hollauf

Wie sein Leben verlief, was ihm wertvoll und wichtig war, hat Matthias Scherngell in Form von Fotos und Dokumenten an die Wand seines Zimmers gehängt. Sie erzählen über viele Erlebnisse und Erinnerungen an ein bewegtes Leben. Am Montag, den 9. September, feiert der Bad St. Leonharder seinen 100. Geburtstag.