Große Trauer herrscht in der Gemeinde Wolfsberg um Alt-Bürgermeister Manfred Kraxner. So sagt zum Beispiel der amtierende Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz, dass er einen Freund verloren hat.

Manfred Kraxner ist mit 78 Jahren verstorben © Polsinger

"Ich war mit Leib und Seele Bürgermeister. Es waren ehrenvolle, lehrreiche, schöne und grausame Stunden“, sagte Manfred Kraxner 1998 in einem Interview gegenüber der Kleinen Zeitung. Montagabend ist der 78-jährige ehemalige Bürgermeister der Stadtgemeinde Wolfsberg nach schwerer Krankheit verstorben. Er hatte das Amt des Gemeindeoberhauptes von 1989 bis 1997 inne. Die Trauer in der Gemeinde ist groß. „Wir waren sehr gut befreundet und haben einen engen Kontakt gepflogen. Vor seiner Krankheit haben wir uns beinahe wöchentlich zum Meinungsaustausch getroffen. Er war ein sehr belesener Mensch und sehr zuvorkommend. Ich verliere mit ihm einen liebenswerten Freund“, sagt etwa Bürgermeister Hans-Peter Schlagholz (SPÖ).

Die Kärntner SPÖ zeigt sich tief betroffen vom Ableben das Alt-Bürgermeisters: „Manfred Kraxner war viele Jahre eine verlässliche Stütze der Sozialdemokratie. Die SPÖ Kärnten trauert um eine verdiente und engagierte Persönlichkeit. Wir werden Manfred Kraxner ein ehrendes Andenken bewahren“, so Landesparteivorsitzender und Landeshauptmann Peter Kaiser.

Wichtige Projekte KUSS. 1996 wurde es eröffnet. Das über 80 Millionen Schilling teure Bauprojekt wurde von der Opposition heftigst bekämpft. Hammerbrücke. In seine Ära fiel die Errichtung der „Gelben Brücke“ zur Entflechtung des innerstädtischen Bereiches. Tierheim. Das erste Wolfsberger Tierheim wurde in Manfred Kraxners Zeit als Gemeindeoberhaupt eingerichtet.

Als Politiker war er „sehr durchsetzungsstark. Er hat viele Bauprojekte umgesetzt. Er hat sich in seinen Vorhaben nicht beirren lassen“, sagt der Wolfsberger Buchautor, der ihn als Bürgermeister gut kannte. Ein nicht ganz unumstrittenes Beispiel eines Projektes, das auf seine Initiative zurückgeht, sind die Veranstaltungssäle (KUSS), die letztendlich dann doch in der gegebenen Form umgesetzt wurden.Viele kannten Manfred Kraxner aber auch von seiner privaten Seite: „Seine Stärke war seine gewinnende Art, mit Menschen umzugehen.“ Außerdem wurde er stets als „guter Zuhörer“ geschätzt. „Ich habe ihn sehr geschätzt. Ihm war als Bürgermeister der Mensch wichtig, nicht die Politik. Er hat sich viel Zeit für die Menschen und ihre Anliegen genommen. Ich werde ihn vermissen“, sagt Autorum 13 Uhr mit der Einsegnung und der Feier der heiligen Seelenmesse in der Markuskirche Wolfsberg. Manfred Kraxner wird ab 10 Uhr zur Abschiednahme aufgebahrt.