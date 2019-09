Facebook

Der Pkw blieb zwischen Bäumen hängen © Georg Bachhiesl

Laut ersten Informationen ist Dienstagabend in St. Margarethen im Lavanttal ein Pkw mit zwei Urlaubern auf der Forstner Gemeindestraße in einer Kurve über die Böschung gestürzt. Die Insassen hatten Glück in Unglück: Das Fahrzeug ist zwischen Bäumen hängengeblieben. Weiter unten fließt der Weißenbach. Die zwei Personen sollen ansprechbar und nicht schwer verletzt sein.