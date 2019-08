Am Samstag lädt der Kleintierzuchtverein Wolfsberg zum Tag der offenen Tür. Für die zukünftige Ausrichtung des Vereins gibt es einige Ideen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Johannes Trippolt inmitten eines Zuchtgeheges © Schmerlaib

Die ursprünglichen Rassenformen erhalten – das ist die Grundidee des Kleintierzuchtvereins K9 in Wolfsberg. 5000 Quadratmeter groß ist das Gelände an der Klagenfurter Straße gegenüber von Ford Grundnig, das den Züchtern von Kaninchen, Tauben, Vögeln und Hühnern zur Verfügung steht. Mittlerweile bietet der Kleintierzuchtverein 250 bis 300 Tieren ein Zuhause. „Um den Menschen zu zeigen, was wir tun und ihnen eine Beratungsmöglichkeit anbieten zu können, haben wir den Tag der offenen Tür ins Leben gerufen“, sagt Obmann Johannes Trippolt, der dieses Amt seit dem Jahr 2018 ausführt.