Ob kulinarisch oder als ganzjährlicher Ausflug-Tipp: Das Klippitztörl ist auf TripAdvisor beliebt © Klippitztörl

Hotels und Personen: 5 Punkte für Urlaub am Bauernhof

Die volle Punktzahl mit 5 von 5 möglichen Punkten (bei 15 Bewertungen) erreichte etwa die Bauernhof-Pension Juri in St. Gertraud. Gerade bei Familien mit Kindern kam der „Urlaub auf dem Bauernhof“ sehr gut an. 4,5 Punkte bekam das Alpenhotel Ozon Wolfgruber auf der Koralpe. „Personal extrem freundlich, geht auf die Wünsche der Gäste ein, wird haben uns rundum wohlgefühlt“, schreibt etwa ein Mitglied.