Die Temperaturen erreich am morgigen Samstag in Unterkärnten um die 21 Grad. Lebhafter Westwind bringt uns Wolken.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Poprotskiy Alexey

Am Samstag zieht mit dem lebhaften Westwind in der Höhe eine Schlechtwetterfront über die Alpen hinweg. Ihre Auswirkungen sind an der Alpennordseite stärker als bei uns im Süden der Alpen. Dabei ziehen tagsüber aber auch bei uns wiederholt dichtere Wolkenfelder über den Himmel und verdecken somit auch für längere Zeit die Sonne.