Im Bergland sind einzelne Regen- und Schneeschauer möglich © Jürgen Fuchs

Das Wetter präsentiert sich am Donnerstag in Unterkärnten zumeist wechselnd bewölkt und zumeist auch trocken bei milden 5 bis 10 Grad. Unser Land liegt im Bereich einer in der Höhe lebhaften Westströmung, mit der immer noch relativ milde Luftmassen herangeführt werden. Dabei gibt es zwischendurch aber auch etwas mehr Sonnenschein zu genießen. Immer wieder sind die Wolken jedoch auch dichter und sogar einzelne Regen- und Schneeschauer sind im Bergland möglich. Ganz ausschließen kann man diese aber nirgends in den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt.