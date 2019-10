Bei schwachem Hochdruckeinfluss dominiert am Donnerstag bei uns zumeist das freundliche Wetter.

Am Nachmittag herrschen angenehme Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad © John Smith

Nachdem sich der Nebel auflöst, ist es am Donnerstag oft sogar länger sonnig. Am Nachmittag herrschen angenehme Temperaturen zwischen 14 und 19 Grad. Bei schwachem Hochdruckeinfluss dominiert am Donnerstag bei uns zumeist das freundliche Wetter. Zunächst muss man jedoch über den Niederungen teilweise sogar dichtere Nebel- oder Hochnebelbänke erwarten. Diese lösen sich tagsüber dann langsam wieder auf. Außerhalb des Nebels sowie nach dessen Auflösung scheint aber zumeist länger die Sonne.