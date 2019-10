Kleine Zeitung +

Unterkärntner Wetter Tagsüber scheint am Mittwoch die Sonne, dann kommt der Regen

Länger freundlich bleibt es am Mittwoch in Unterkärnten. Aus Westen rückt allerdings eine Schlechtwetterfront näher. In der Nacht zum Donnerstag sind Regenschauer zu erwarten.