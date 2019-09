Anfangs nebelig, später sonnig: So wird das Wetter am Donnerstag in Unterkärnten. 15 bis 19 Grad sind zu erwarten.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© dpa

Nach der Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelfelder wird es am Donnerstag in Unterkärnten recht sonnig, die Temperaturen erreichen 15 bis 19 Grad. Ein Hochdruckeinfluss bestimmt unser Wetter. Dabei dürfte es jedoch zu Beginn des Tages auch ein paar dichtere Nebel- oder Hochnebelfelder über den Niederungen geben. Diese lösen sich am Vormittag zumeist wieder auf und außerhalb des Nebels gibt es dann kaum Wolken am Himmel.