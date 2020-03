Kleine Zeitung +

Unterkärntner Wetter Harmlose Wolkenfelder und einige Sonnenstrahlen am Dienstag

Teilweise sonnig wird es am Dienstag in Unterkärnten. Auf die Kaltfront folgt eine wenig aktive Warmfront. Es bleibt meist trocken. Die Tageshöchstwerte liegen bei plus 13 Grad.