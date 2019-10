Zumeist recht sonniges und am Nachmittag auch angenehm warmes Wetter erwartet uns am Nationalfeiertag in Unterkärnten. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 21 Grad.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Eine Wanderung bietet sich am Nationalfeiertag jedenfalls an © sonne fleckl/Fotolia

Ein Hochdruckgebiet bestimmt am Nationalfeiertag das Wettergeschehen in unserem Land. Dabei gibt es in den Morgenstunden jedoch über den Niederungen ein paar dichtere und stellenweise auch etwas zähere Nebel- oder Hochnebelbänke. Diese lösen sich zumeist am Vormittag auf.