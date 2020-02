Kleine Zeitung +

Unterkärntner Wetter Die Sonne setzt sich am Faschingsamstag durch

Die Narren haben viel zu lachen. Zumeist sonniges und am Nachmittag auch angenehm mildes Wetter erwartet uns am Samstag in Unterkärnten. Temperaturen: zwischen 10 und 14 Grad plus.